Генпрокуратура, МВД и СК предостерегли граждан от участия в незаконных акциях

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура России, СК РФ и российское МВД предостерегли граждан от участия в несанкционированных акциях, официальные заявления опубликованы на официальных сайтах ведомств.



В заявлении Генпрокуратуры указано, что, уважая право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, которые организуются с нарушением законодательства, ведомство предостерегает граждан от нарушений закона.



Призывы к участию в несанкционированных акциях являются административным правонарушением, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.



Кроме того, напоминается об обязанности интернет-компаний и владельцев сайтов удалять сообщения с подобными призывами. Неудаление подобных сообщений также влечет за собой административную ответственность.



В сообщении СК РФ напоминается, что участие в несанкционированных акциях, также как и призывы к массовым беспорядкам, влекут за собой ответственность вплоть до уголовной.



Напоминается, что присутствие на таких акциях несовершеннолетних может угрожать их жизни и здоровью.



Подчеркивается, что лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать по закону.



В заявлении МВД РФ напоминается, что по итогам прошедших в январе протестных акций возбуждено 90 уголовных дел.



Подчеркивается, что правоохранительные органы не допустят дестабилизации обстановки, ведомство готово обеспечить правопорядок в стране. Нарушители будут задержаны и привлечены к ответственности.



Граждан призывают отказаться от участия в незаконных акциях, руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений.