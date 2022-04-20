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В России     20.04.2022 16:19

Государство поддержит блогеров с интересным и красивым контентом - Путин

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Теги:  Путин  Россия – страна возможностей  блогеры  контент  поддержка 

20 апреля. Mossovetimfo.ru - Государство постарается ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать блогеров, способных интересными, красивыми, понятными идеями и проектами подписчиков у тех, кто занимается в интернете «чернухой». Об этом Президент России Владимир Путин сказал на очной встрече с участниками заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».

«Это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело», - отметил президент.

Фото: сайт Президента России kremlin.ru:


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Теги: 
Путин  Россия – страна возможностей  блогеры  контент  поддержка 

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