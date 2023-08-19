24 августа — Mossovetinfo.ru — Граждане РФ, избиратели, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на пресс-конференции, посвященной организации ДЭГ на выборах в единый день голосования в сентябре 2023 года.
К сожалению, не мы были инициаторами. Наши бывшие партнёры западные, из ряда стран, которые назначали нас врагом и разного рода санкциями пытались нас задушить. Они максимально ограничили в правах наших граждан, находящихся за рубежом, - сказала Памфилова.
На предстоящих выборах ДЭГ будет применено в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые.
Также Памфилова сказала, что ДЭГ на президентских выборах будет применяться только в тех регионах, кто уже имеет опыт его проведения.
Тестовое голосование для избирателей, подавших заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) запланировано на 30-31 августа в рамках общероссийской тренировки, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
В Москве, как и в предыдущие годы, голосование в ДЭГ будет проводиться на собственной цифровой платформе. В столице тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 25 августа. Вопрос, который вынесут на тестирование системы: "Какое мероприятие вы бы выбрали для жителей Москвы на День Города?". Вариантами ответов стали бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города, а также бесплатное посещение городских музеев.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению, Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Также в столице пройдут выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве.