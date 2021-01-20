Кадыров заявил о полной ликвидации бандподполья в Чечне

20 января. Mossovetinfo.ru – В Чечне спецназ МВД республики ликвидировал банду находившегося в федеральном розыске Аслана Бютукаева, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.



Аслан Бютукаев, соратник Доку Умарова, являлся фигурантом уголовного дела о взрыве в аэропорту «Домодедово» в марте 2011 года. В результате теракта тогда погибли 37 человек, более 100 получили ранения. Сразу после теракта Умаров и Бютукаев взяли на себя ответственность за его организацию.



Вместе с Бютукаевым были ликвидированы еще пятеро бандитов, все они также находились в федеральном розыске.



По словам Кадырова, после уничтожения банды, список действующих в Чечне террористов пуст, таким образом бандподполье в республике полностью ликвидировано.