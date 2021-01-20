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В России     20.01.2021 16:13

Кадыров заявил о полной ликвидации бандподполья в Чечне

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Теги:  Чечня  Чеченская республика  Рамзан Кадыров  боевики  ликвидация 

20 января. Mossovetinfo.ru – В Чечне спецназ МВД республики ликвидировал банду находившегося в федеральном розыске Аслана Бютукаева, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Аслан Бютукаев, соратник Доку Умарова, являлся фигурантом уголовного дела о взрыве в аэропорту «Домодедово» в марте 2011 года. В результате теракта тогда погибли 37 человек, более 100 получили ранения. Сразу после теракта Умаров и Бютукаев взяли на себя ответственность за его организацию.

Вместе с Бютукаевым были ликвидированы еще пятеро бандитов, все они также находились в федеральном розыске.

По словам Кадырова, после уничтожения банды, список действующих в Чечне террористов пуст, таким образом бандподполье в республике полностью ликвидировано.

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Теги: 
Чечня  Чеченская республика  Рамзан Кадыров  боевики  ликвидация 

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