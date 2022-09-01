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В России     01.09.2022 09:35

Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

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Теги:  выходные  праздники  нерабочие дни  производственный календарь  2023 год 

1 сентября. Mossovetinfo.ru — Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году. 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Нерабочими будут дни:
— с 23 февраля по 26 февраля;
— 8 марта;
— с 29 апреля по 1 мая;
— с 6 по 9 мая;
— с 10 по 12 июня;
— с 4 по 6 ноября.


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Теги: 
выходные  праздники  нерабочие дни  производственный календарь  2023 год 

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