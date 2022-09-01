Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

1 сентября. Mossovetinfo.ru — Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году. 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.



Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.



Нерабочими будут дни:

— с 23 февраля по 26 февраля;

— 8 марта;

— с 29 апреля по 1 мая;

— с 6 по 9 мая;

— с 10 по 12 июня;

— с 4 по 6 ноября.