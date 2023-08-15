20 августа — Mossovetinfo.ru — Автоматической станции «Луна-25», по результатам предварительного анализа, перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщил Роскосмос.
"В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.
Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.
Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны
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Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия", - говорится в специальном сообщении Роскосмоса "Об автоматической станции «Луна-25».
2 августа, накануне запуска автоматической станцию «Луна-25» Роскосмос сообщил
"Об этапах полета автоматической станции
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"В августе 2023 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» планируется запустить к естественному спутнику Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25». Ей предстоит совершить мягкую посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.
Пресс-служба Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подготовила материал об этапах полета автоматической станции.
Чтобы оказаться на естественном спутнике Земли и выполнить все задачи, «Луне-25» необходимо пройти несколько этапов полета.
Первый из них — выведение станции на траекторию перелета к Луне.
Через девять минут после старта с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» доставляет разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Первым включением маршевой двигательной установки «Фрегат» переводится на близкую к круговой орбиту высотой около 200 км, на которой он проводит примерно половину витка вокруг Земли.
Вторым включением маршевой двигательной установки разгонный блок отправляет станцию на траекторию перелета к Луне. Длительность выведения «Луны-25» от старта ракеты-носителя до отделения автоматической станции составляет 1 час 20 минут.
«Фрегат» после отделения «Луны-25» уводится на высокоэллиптическую орбиту существования, которая не попадает в Луну и избегает пересечения с орбитой станции при ее последующих маневрах.
Тем временем, начинается второй этап — перелет «Луны-25» к естественному спутнику Земли. На станции включают, проверяют и настраивают все системы. Для обеспечения восполнения запасов электроэнергии «Луна-25» строит постоянную солнечную ориентацию, при которой разворачивается к Солнцу максимальной площадью панелей солнечных батарей.
Поскольку параметры перелетной траектории, сформированной разгонным блоком, имеют отклонения от значений, рассчитанных при баллистическом проектировании миссии, примерно через полтора суток после старта «Луна-25» проводит первую коррекцию орбиты. За день до выхода на орбиту вокруг Луны станция выполняет вторую коррекцию траектории.
В последние сутки перелета уточняются параметры орбиты «Луны-25» и рассчитывается маневр торможения, который необходим для перехода станции на орбиту искусственного спутника Луны.
С торможения «Луны-25» при помощи двигательной установки начинается третий этап — полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км, который длится три дня. При этом плоскость орбиты станции получается примерно перпендикулярной направлению с Луны на Солнце.
Полет на низкой окололунной орбите характеризуется быстрой эволюцией ее формы из-за сложного гравитационного поля Луны. Поэтому задача группы управления — обеспечить заданный характер этой эволюции для формирования правильных параметров посадочной орбиты. Так как торможение у Луны — большой маневр, соответственно, качество его исполнения сильно влияет на получающуюся орбиту искусственного спутника Луны.
В связи с этим на окололунной орбите предусмотрены две коррекции траектории для перехода «Луны-25» на эллиптическую посадочную орбиту: первая обеспечивает требуемую высоту апоселения (наиболее отдаленная от Луны точка орбиты), вторая — формирует заданную высоту периселения (ближайшая к Луне точка орбиты), который должен находиться над точкой посадки. Во время посадки необходимо, чтобы район прилунения был освещен Солнцем — это позволяет исключить теневые интервалы, что существенно улучшает энергобаланс станции.
В ходе четвертого этапа — полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной 100 км — проводятся измерения параметров движения «Луны-25» для уточнения получившейся орбиты. Также выполняется расчет и ввод полетного задания на программу торможения и осуществления мягкой посадки на лунную поверхность.
Последний и самый важный этап полета — посадка станции в районе Южного полюса Луны. «Луна-25» осуществляет два торможения для схода с орбиты искусственного спутника Луны. Затем следуют вертикализация и свободное падение станции до высоты приблизительно 800 — 1200 м с получением информации от доплеровского измерителя скорости и дальности. После этого идет прецизионное торможение с помощью двигательной установки, работающей сперва в режиме большой тяги, потом — малой. Наконец, «Луна-25» спускается с постоянной скоростью до касания поверхности.
После прилунения и наведения направленной антенны станции на Землю начинается научная работа «Луны-25» на лунной поверхности, которая, как ожидается, продлится в течение одного года".
19 августа Роскосмос опубликовал
"Первые результаты работы научных приборов автоматической станции «Луна-25» на окололунной орбите
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"Автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), продолжает полет по круговой орбите искусственного спутника Луны. Во время полета было проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в Институте космических исследований Российской академии наук.
Анализируя их данные, специалисты ИКИ РАН получили следующие результаты:
В энергетическом спектре гамма-лучей нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта.
Впервые на окололунной орбите был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны. Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 до 3000 эВ.
Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который автоматической станции «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.
По результатам обработки двух кадров съемки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами ИКИ РАН и Московского государственного университета геодезии и картографии проведена привязка к цифровой модели рельефа. Эта технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата.
На этих снимках запечатлен кратер Зееман, названный в честь голландского физика, лауреата Нобелевской премии Питера Зеемана. Этот кратер действительно уникальный. В списке из двадцати самых глубоких кратеров южного полушария Луны он стоит на третьем месте. У него необычное соотношение размеров: диаметр — около 190 км, глубина — около 8 км. Его образование связывают с очень сильным ударом, что возможно, если скорость ударника очень высокая или его вещество очень плотное.
Детальные фотографии показывают, что дно кратера испещрено более мелкими. Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие «выбоины». Подобные образования очень интересны с точки зрения лунной геологии".