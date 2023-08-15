20 августа — Mossovetinfo.ru — Автоматической станции «Луна-25», по результатам предварительного анализа, перешла на ...

19 августа — Mossovetinfo.ru — "Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции в Р...

15 августа — Mossovetinfo.ru — Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 год, на фоне ослаб...