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В России     14.08.2020 16:25

Массовые мероприятия в школах запрещены до 1 января 2021 года

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в российских школах будет запрещено проводить до 1 января 2021 года, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах и учебных заведениях открытие учебного года 1 сентября пройдет без торжественных линеек.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин 

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