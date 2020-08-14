14 августа. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в российских школах будет запрещено проводить до 1 января 2021 года, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения России Сергей Кравцов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах и учебных заведениях открытие учебного года 1 сентября пройдет без торжественных линеек.