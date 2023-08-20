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В России
25.08.2023, 07:14
Минобороны: силы ПВО обнаружили и сбили 42 украинских БПЛА над территорией Крыма
25 августа — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщило, что ночь на 25 августа над территорией Крыма средствами ПВ...
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В России
24.08.2023, 14:37
Избиратели России, находящиеся за рубежом, не смогут голосовать через ДЭГ - глава Центризбиркома
24 августа — Mossovetinfo.ru — Граждане РФ, избиратели, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с ...
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В России
20.08.2023, 14:15
«Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны - Роскосмос
20 августа — Mossovetinfo.ru — Автоматической станции «Луна-25», по результатам предварительного анализа, перешла на ...