Минобороны: силы ПВО обнаружили и сбили 42 украинских БПЛА над территорией Крыма

25 августа — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщило, что ночь на 25 августа над территорией Крыма средствами ПВО было нейтрализовано 42 украинских беспилотника, запущенных со стороны Украины.



В результате огневого воздействия девять БПЛА были уничтожены над территорией Крыма. Еще 33 беспилотника подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение, не достигнув цели».



Информации о пострадавших и повреждениях нет.