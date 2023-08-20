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В России     25.08.2023 07:14

Минобороны: силы ПВО обнаружили и сбили 42 украинских БПЛА над территорией Крыма

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Теги:  СВО  Минобороны  Крым  БПЛА  беспилотники 

25 августа — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщило, что ночь на 25 августа над территорией Крыма средствами ПВО было нейтрализовано 42 украинских беспилотника, запущенных со стороны Украины.

В результате огневого воздействия девять БПЛА были уничтожены над территорией Крыма. Еще 33 беспилотника подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение, не достигнув цели».

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

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Карта места

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Теги: 
СВО  Минобороны  Крым  БПЛА  беспилотники 

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