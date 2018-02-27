Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предлагает уже в этом году сократить часть школьных олимпиад из-за их неэффективности и коррупциогенности.

«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», - сказала Васильева в интервью телеканалу «Россия-24».



Ранее Васильева заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по предметам олимпиад, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад. Также Васильева отметила, что 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах.



Васильева сказала, что изменения по вопросу школьных олимпиад произойдут уже в этом году.