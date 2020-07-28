28 июля. Mossovetinfo.ru – Минстрой совместно с Минтрудом проработали сниженгие федерального стандарта расходов семьи на оплату ЖКХ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо Минстроя в Российскую трехстороннюю комиссию.
Согласно действующему федеральному стандарту, семья не должна тратить на оплату услуг ЖКХ более 22% своего совокупного дохода. При этом, регионы имеют права уменьшать эту норму, однако не имеют права ее поднимать. В случае, если оплата услуг ЖКХ занимает большую долю, граждане имеют право на субсидии.
Минстрой и Минтруда предлагают снизить федеральный стандарт на оплату услуг ЖКХ с 22% до 15% от совокупного дохода семьи, и распространить новую норму на всю страну.
По мнению авторов проекта, это мера позволит обеспечить адресность социальной поддержки, оказываемой семьям.
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