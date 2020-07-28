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В России     28.07.2020 13:49

Минстрой и Минтруда предлагают снизить расходы семьи на оплату ЖКХ

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Теги:  Минстрой  Минтруд  ЖКХ  оплата  федеральный стандарт  социальная поддержка 

28 июля. Mossovetinfo.ru – Минстрой совместно с Минтрудом проработали сниженгие федерального стандарта расходов семьи на оплату ЖКХ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо Минстроя в Российскую трехстороннюю комиссию.

Согласно действующему федеральному стандарту, семья не должна тратить на оплату услуг ЖКХ более 22% своего совокупного дохода. При этом, регионы имеют права уменьшать эту норму, однако не имеют права ее поднимать. В случае, если оплата услуг ЖКХ занимает большую долю, граждане имеют право на субсидии.

Минстрой и Минтруда предлагают снизить федеральный стандарт на оплату услуг ЖКХ с 22% до 15% от совокупного дохода семьи, и распространить новую норму на всю страну.

По мнению авторов проекта, это мера позволит обеспечить адресность социальной поддержки, оказываемой семьям.


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Теги: 
Минстрой  Минтруд  ЖКХ  оплата  федеральный стандарт  социальная поддержка 

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