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В России     11.09.2020 02:33

Минтранс допустил введение в российских городах бесплатного общественного транспорта

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Теги:  Минтранс  общественный транспорт  бесплатный проезд  стратегия 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал обновленную стратегию развития общественного транспорта, в котором допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте российских городов к 2035 году, сообщает РБК.

По мнению Минтранса, бесплатный проезд в общественном транспорте может быть введен в случае, если будет введен платный проезд на автомобилях по федеральным и региональным дорогам, а также по дорогам крупных городских агломераций. Новая стратегия предполагает введение платного проезда по региональным дорогам к 2025 году, а с 2035 года - платный проезд по всем дорогам, включая городские дорожные сети.

При этом, не уточняется станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Данные нововведения позволят стимулировать использование в городах немоторизованного транспорта (велосипеды, самокаты) внеуличного транспорта (метро, рельсовый транспорт), а также повысит привлекательность общественного транспорта.

В тоже время введение платы за пользование федеральными, региональными и городскими дорогами позволят финансировать транспортную инфраструктуры и регулировать ее использование.


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Теги: 
Минтранс  общественный транспорт  бесплатный проезд  стратегия 

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