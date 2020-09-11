10 сентября. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал обновленную стратегию развития общественного транспорта, в котором допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте российских городов к 2035 году, сообщает РБК.
По мнению Минтранса, бесплатный проезд в общественном транспорте может быть введен в случае, если будет введен платный проезд на автомобилях по федеральным и региональным дорогам, а также по дорогам крупных городских агломераций. Новая стратегия предполагает введение платного проезда по региональным дорогам к 2025 году, а с 2035 года - платный проезд по всем дорогам, включая городские дорожные сети.
При этом, не уточняется станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.
Данные нововведения позволят стимулировать использование в городах немоторизованного транспорта (велосипеды, самокаты) внеуличного транспорта (метро, рельсовый транспорт), а также повысит привлекательность общественного транспорта.
В тоже время введение платы за пользование федеральными, региональными и городскими дорогами позволят финансировать транспортную инфраструктуры и регулировать ее использование.
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