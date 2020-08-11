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В России     11.08.2020 09:40

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

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Теги:  Минтруд  удаленная работа 

11 августа. Mossovetinfo.ru – Работодатели имеют право перевести сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По словам пресс-службы, такое решение может быть принято работодателем для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в случае, если есть техническая возможность.

При этом, работодатель обязан выпустить соответствующий приказ, в котором будут установлены продолжительность рабочего дня, время его начала и окончания и другие условия удаленной работы сотрудников.

Кроме того, сотрудник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии они должны быть оформлены в установленном порядке.

Отмечается, что заработная плата сотрудника в период режима удаленной работы при сохранении должностных обязанностей остается без изменений.


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Теги: 
Минтруд  удаленная работа 

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