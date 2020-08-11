11 августа. Mossovetinfo.ru – Работодатели имеют право перевести сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
По словам пресс-службы, такое решение может быть принято работодателем для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в случае, если есть техническая возможность.
При этом, работодатель обязан выпустить соответствующий приказ, в котором будут установлены продолжительность рабочего дня, время его начала и окончания и другие условия удаленной работы сотрудников.
Кроме того, сотрудник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии они должны быть оформлены в установленном порядке.
Отмечается, что заработная плата сотрудника в период режима удаленной работы при сохранении должностных обязанностей остается без изменений.
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