11 августа. Mossovetinfo.ru – Работодатели имеют право перевести сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.



По словам пресс-службы, такое решение может быть принято работодателем для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в случае, если есть техническая возможность.



При этом, работодатель обязан выпустить соответствующий приказ, в котором будут установлены продолжительность рабочего дня, время его начала и окончания и другие условия удаленной работы сотрудников.



Кроме того, сотрудник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии они должны быть оформлены в установленном порядке.



Отмечается, что заработная плата сотрудника в период режима удаленной работы при сохранении должностных обязанностей остается без изменений.