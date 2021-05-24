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В России     24.05.2021 10:53

Минюст РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

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Теги:  Минюст  ФСИН  заключенные  работа 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал предложение главы ФСИН Александра Калашникова использовать заключенных вместо трудовых мигрантов.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», - приводит слова Чуйченко «Интерфакс».

Чуйченко отметил, что сейчас в России насчитывается порядка 180 тысяч человек, которые могут перейти на отбытие наказания в виде исправительных работ, однако для них имеется чуть более 8 тысяч рабочих мест. В связи с этим нет возможности реализовать право людей на замену заключения исправительными работами.

В связи с этим Чуйченко назвал интересными крупные инвестиционные проекты, где численность людей, которым могу заменить заключение исправительными работами может составить тысячу и более человек. В настоящее время на подобных объектах занято не более 100 заключенных.

По словам министра, в настоящее время Минюст и ФСИН активно работают над расширением числа рабочих мест для заключенных, которые имеют право на замену срока исправительными работами, ведутся переговоры с бизнесом по поводу увеличения числа рабочих мест для таких граждан.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил заменить мигрантов заключенными на крупных объектах, где не хватает рабочей силы.

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Теги: 
Минюст  ФСИН  заключенные  работа 

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