Другие материалы
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В России
16.03.2021, 09:27
МВД предложило усилить наказание за повторное вождение в пьяном виде
16 марта. Mossovetinfo.ru – МВД предложило увеличить наказание для водителей, которые повторно садятся за руль в пьяном виде, проект соответствующих поправок в УК одобрила правительственная комиссия, ...
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В России
15.03.2021, 16:00
В России разработан парашют для эвакуации из высотных зданий
15 марта. Mossovetinfo.ru – В российском холдинге «Технодинамика», который входит в «Ростех» разработали парашютную систему «Шанс», предназначенную для эвакуации людей из высотных зданий, сообщает РИА...
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В России
15.03.2021, 09:45
В Госдуме предложили ввести единый федеральный оклад для молодых учителей
15 марта. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести в России понятие «молодой педагог» и выплачивать им единый федеральный оклад, соответствующее письмо Строкова направила зам...