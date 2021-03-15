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В России     16.03.2021 09:27

МВД предложило усилить наказание за повторное вождение в пьяном виде

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Теги:  МВД  ДТП  уголовная ответственность 

16 марта. Mossovetinfo.ru – МВД предложило увеличить наказание для водителей, которые повторно садятся за руль в пьяном виде, проект соответствующих поправок в УК одобрила правительственная комиссия, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время водителю, который повторно задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит до двух лет лишения свободы. По мнению МВД эта мера не работает - нетрезвые водители садятся за руль даже после лишения прав и судимости. В связи с этим ведомство предлагает увеличить срок наказания до 3 лет.

В 2019 году была ужесточена ответственность за «пьяные» ДТП. Однако данная мера не оказала необходимого воздействия. По данным МВД в 2020 году по вине нетрезвых водителей произошло 11,8 тысячи аварий.

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Теги: 
МВД  ДТП  уголовная ответственность 

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