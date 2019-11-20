20 ноября. Mossovetinfo.ru – На Параде Победы 9 мая 2020 года будет показана военная техника, которая раньше не принимала участия в парадах, сообщил на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.



По словам Шойгу, в Параде Победы примут участие боевые машины «Армата» и Курганец-25», зенитно-ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», а также инженерная система дистанционного минирования. Также на параде покажут новые модификации защищенных автомобилей «Тайфун».



Всего в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружений и техники и более 100 единиц авиационной техники. Также ожидается участие в параде иностранных воинских подразделений.