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В России     20.11.2019 15:24

В Параде в честь 75-летней годовщины Победы в ВОВ примет участие техника, которую ранее не показывали

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Теги:  Парад Победы  Сергей Шойгу  военная техника 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – На Параде Победы 9 мая 2020 года будет показана военная техника, которая раньше не принимала участия в парадах, сообщил на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, в Параде Победы примут участие боевые машины «Армата» и Курганец-25», зенитно-ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», а также инженерная система дистанционного минирования. Также на параде покажут новые модификации защищенных автомобилей «Тайфун».

Всего в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружений и техники и более 100 единиц авиационной техники. Также ожидается участие в параде иностранных воинских подразделений.


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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  Сергей Шойгу  военная техника 

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