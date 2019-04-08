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В России     08.04.2019 16:11

На платных участках федеральных трасс с 15 апреля вырастут тарифы

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Теги:  платные дороги  тарифы  Автодор 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Тарифы на проезд по платным участкам федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва - Санкт-Петербург» вырастут с 14 апреля, сообщает компания «Автордор».

Тарифы на проезд по платным участкам федеральных трасс будут проиндексированы на уровень инфляции с учетом изменения потребительских цен в 2018 году. При этом для владельцев транспондеров T-pass предусмотрена скидка.

Сообщается, что на участке трассы М-3 «Украина» тариф для легковых автомобилей в ночное время вырастет на 5-10 рублей в зависимости от участка. Для грузовых автомобилей тариф вырастет на 10-20 рублей.

На трассе М-4 «Дон» стоимость проезда легковых автомобилей вырастет на 5-10 рублей, для грузовых автомобилей – на 10-40 рублей.

На участке трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» от Твери до Великого Новгорода стоиомсть проезда легковых автомобилей вырастет до 770 рублей, для грузовых автомобилей – до 1030 рублей.

Новая тарифная сетка будет опубликована на официальном сайте компании «Автодор» 15 апреля.


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Теги: 
платные дороги  тарифы  Автодор 

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