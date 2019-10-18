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В России     21.10.2019 08:58

Названы регионы России с самым доступным газом

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Теги:  рейтинги  природный газ  доступность 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Издание РИА Новости на основании данных Росстата составило рейтинг доступности газа (соотношение заработной платы к цене газа) для российских регионов.

Для определения доступности газа среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года.

В результате самый доступный газ оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, где на среднюю зарплату жители могут купить больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа. В числе лидеров также Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Москва. Жители всех этих регионов могут на среднюю зарплату купить более 10 тысяч кубометров газа. При этом Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цены на газ существенно ниже средних по России, в тоже время, во всех регионах-лидерах средние зарплаты находятся на высоком уровне.

Наименее доступен газ оказался для жителей Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областей. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут позволить себе купить менее 3 тысяч кубометров газа.


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Карта места

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Теги: 
рейтинги  природный газ  доступность 

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