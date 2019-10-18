Другие материалы
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В России
21.10.2019, 08:58
Названы регионы России с самым доступным газом
21 октября. Mossovetinfo.ru – Издание РИА Новости на основании данных Росстата составило рейтинг доступности газа (соотношение заработной платы к цене газа) для российских регионов. Для опред...
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В России
20.10.2019, 12:33
ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
20 октября. Mossovetinfo.ru – В Пенсионном фонде России рассказали о возможности для россиян досрочно выйти на пенсию за два года до положенного законом срока, сообщает «Российская газета». ...
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В России
18.10.2019, 09:22
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
18 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов с последующим полным запретом и прекращением их...