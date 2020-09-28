 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     28.09.2020 12:40

Новое плато по заболеваемости коронавирусом ожидается в октябре - Роспотребнадзор

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  заболеваемость 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Новое плато по заболеваемости коронавирусом ожидается в России в Октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.

По словам Малеева, число случаев заболевания будет увеличиваться примерно до начала октября, а затем будет выход на плато и начнется снижение.

При этом, по мнению эпидемиолога, вряд ли цифры достигнут того уровня, который фиксировался весной, на пике заболеваемости.

Малеев также отметил, что новые дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости сейчас не нужны, достаточно соблюдать уже имеющиеся рекомендации, и напомнил, что Роспотребнадзор разработал около 400 рекомендаций для производств, образовательных учреждений и учреждений культуры. В этих рекомендациях учтен возможный рост заболеваемости, и предусмотрены все необходимые меры.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  заболеваемость 

Возврат к списку

Лента новостей

13:44 Другое Назван состав сборной России на товарищеский матч с командой Швеции

13:31 Общество Гидрометцентр предсказал температурные аномалии предстоящей зимой

12:40 В России Новое плато по заболеваемости коронавирусом ожидается в октябре - Роспотребнадзор

12:29 Город (Москва и область) Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти врача после прививки от коронавируса

12:16 Происшествия Жилой дом эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения снарядов времен ВОВ

Актуальные материалы

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

09:23 В мире Армии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru