28 сентября. Mossovetinfo.ru - Новое плато по заболеваемости коронавирусом ожидается в России в Октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.



По словам Малеева, число случаев заболевания будет увеличиваться примерно до начала октября, а затем будет выход на плато и начнется снижение.



При этом, по мнению эпидемиолога, вряд ли цифры достигнут того уровня, который фиксировался весной, на пике заболеваемости.



Малеев также отметил, что новые дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости сейчас не нужны, достаточно соблюдать уже имеющиеся рекомендации, и напомнил, что Роспотребнадзор разработал около 400 рекомендаций для производств, образовательных учреждений и учреждений культуры. В этих рекомендациях учтен возможный рост заболеваемости, и предусмотрены все необходимые меры.