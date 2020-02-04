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В России     04.02.2020 09:01

Новый КоАП увеличит количество штрафов, которые можно будет оплатить со скидкой в 50%

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Теги:  Минюст  КоАП  штрафы 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Новый Кодекс об административных правонарушениях в восемь раз увеличит количество штрафов, которые можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Сообщается, что всего в новом КоАП предусмотрено 1666 административных правонарушений. При этом, возможность заплатить штраф со скидкой в 50% предлагается распространить более, чем на 1000 правонарушений, или 60% от всех нарушений, предусмотренных в новом кодексе.

В действующем кодексе возможность оплатить штраф с 50-процентной скидкой распространяется только на правонарушения в области дорожного движения. Всего под «дисконт» попадают 124 нарушения из более 1800 предусмотренных в действующем КоАП. Новый кодекс предполагает распространение этой нормы на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения.

Планируется, что новый КоАП, а также новый Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях вступят в силу с 1 января 2021 года.


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Теги: 
Минюст  КоАП  штрафы 

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