4 февраля. Mossovetinfo.ru – Новый Кодекс об административных правонарушениях в восемь раз увеличит количество штрафов, которые можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.



Сообщается, что всего в новом КоАП предусмотрено 1666 административных правонарушений. При этом, возможность заплатить штраф со скидкой в 50% предлагается распространить более, чем на 1000 правонарушений, или 60% от всех нарушений, предусмотренных в новом кодексе.



В действующем кодексе возможность оплатить штраф с 50-процентной скидкой распространяется только на правонарушения в области дорожного движения. Всего под «дисконт» попадают 124 нарушения из более 1800 предусмотренных в действующем КоАП. Новый кодекс предполагает распространение этой нормы на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения.



Планируется, что новый КоАП, а также новый Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях вступят в силу с 1 января 2021 года.