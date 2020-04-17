17 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 4070 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 2590 человек, умерли - 273.



В Москве за сутки подтверждено 1959 случаев заражения. Всего в столице зафиксировано 18 105 случаев заболевания.



Ранее официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников сообщил, что за сутки в России выявлено 4069 случаев заражения