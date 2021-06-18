Получить посылку на Почте за другого человека теперь можно по электронной доверенности

18 июня. Mossovetinfo.ru - Почта России запустила сервис для получения посылок и писем по электронной доверенности, при оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надежно защищены. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в Группе по внешним коммуникациям.



«Теперь клиентам Почты больше не нужно оформлять бумажные документы, чтобы получить посылку за другого человека. Сейчас сервис электронных доверенностей доступен на сайте и в ближайшем времени появится в мобильном приложении Почты России», - отмечается в сообщении.



Теперь доверенность можно оформить электронно за несколько минут и совершенно бесплатно. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем Личном кабинете.