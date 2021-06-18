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В России     18.06.2021 11:43

Получить посылку на Почте за другого человека теперь можно по электронной доверенности

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Теги:  Почта  Почта России  доверенность  электронная доверенность  посылка 

18 июня. Mossovetinfo.ru - Почта России запустила сервис для получения посылок и писем по электронной доверенности, при оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надежно защищены. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в Группе по внешним коммуникациям.

«Теперь клиентам Почты больше не нужно оформлять бумажные документы, чтобы получить посылку за другого человека. Сейчас сервис электронных доверенностей доступен на сайте и в ближайшем времени появится в мобильном приложении Почты России», - отмечается в сообщении.

Теперь доверенность можно оформить электронно за несколько минут и совершенно бесплатно. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем Личном кабинете.

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Теги: 
Почта  Почта России  доверенность  электронная доверенность  посылка 

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