7 декабря. Mossovetinfo.ru - Главный санитарный врач России Анна попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V», соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Постановление вступает в силу с 8 декабря и будет действовать до 1 марта 2021 года.
Вакцина будет доставляться в четыре этапа по принципу «холодной цепи». Транспортировка и хранение вакцины должны осуществляться при температуре в -18 градусов, температурный режим должен обеспечиваться на всех этапах транспортировки и хранения. При этом, даже при максимальной загрузке оборудования должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.
На дальние расстояния вакцину будут перевозить в авторефрижераторах. При перевозке на более короткие расстояния обычным транспортом допускается использование термосумок и пассивных термоконтейнеров. При этом, должны использоваться холодильные элементы с температурой не выше -21 градуса. Также разрешается использование холодного льда.
Температурный режим при транспортировке и хранении должен контролироваться терморегистраторами. На этапах перевозки терморегистраторы должны проверятся дважды в день, а после поступления в медицинские кабинеты и аптечные пункты - не реже одного раза в день.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса.
17:47 Общество Названы темы вопросов, которые россияне хотят задать Владимиру Путину
17:34 В России Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»
16:33 Город (Москва и область) Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался на ВДНХ
14:52 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве сложная, мы видим рост по всем основным параметрам
14:02 Город (Москва и область) Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Подмосковья смогут с 15 декабря - Воробьев
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря