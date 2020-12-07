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В России     07.12.2020 17:34

Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»

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Теги:  Анна попова. вакцина  коронавирус  транспортировка  правила 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - Главный санитарный врач России Анна попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V», соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 8 декабря и будет действовать до 1 марта 2021 года.

Вакцина будет доставляться в четыре этапа по принципу «холодной цепи». Транспортировка и хранение вакцины должны осуществляться при температуре в -18 градусов, температурный режим должен обеспечиваться на всех этапах транспортировки и хранения. При этом, даже при максимальной загрузке оборудования должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.

На дальние расстояния вакцину будут перевозить в авторефрижераторах. При перевозке на более короткие расстояния обычным транспортом допускается использование термосумок и пассивных термоконтейнеров. При этом, должны использоваться холодильные элементы с температурой не выше -21 градуса. Также разрешается использование холодного льда.

Температурный режим при транспортировке и хранении должен контролироваться терморегистраторами. На этапах перевозки терморегистраторы должны проверятся дважды в день, а после поступления в медицинские кабинеты и аптечные пункты - не реже одного раза в день.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса.


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Теги: 
Анна попова. вакцина  коронавирус  транспортировка  правила 

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