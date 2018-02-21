Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта, сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Коллеги, хотел бы довести до сведения информацию, пресс-секретарь президента подтвердил, что 1 марта состоится послание Федеральному собранию», - сказал В.Володин.



Также Володин сообщил, что после оглашения послания состоится заседание Совета Госдумы, чтобы «принять ряд решений, связанных с реализацией послания».