Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     21.02.2018 16:33

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Федеральное собрание  посление  1 марта 

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта, сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, хотел бы довести до сведения информацию, пресс-секретарь президента подтвердил, что 1 марта состоится послание Федеральному собранию», - сказал В.Володин.

Также Володин сообщил, что после оглашения послания состоится заседание Совета Госдумы, чтобы «принять ряд решений, связанных с реализацией послания».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Федеральное собрание  посление  1 марта 

Возврат к списку

Лента новостей

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

09:48 Общество 3000 подписей против фан-зоны ЧМ-2018 у Главного здания МГУ передадут сегодня ректору МГУ

Актуальные материалы

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru