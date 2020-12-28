28 декабря. Mossovetinfo.ru - За первые 11 месяцев 2020 года (с января по ноябрь) смертность в России выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила в ходе брифинга вице-преьмер Татьяна Голикова.
При этом, по словам Голиковой, более 81% прироста смертности приходится на смерть в результате заболевания коронавирусом или последствия заболевания.
Вице-премьер также отметила, что в ноябре и декабре смертность выросла по сравнению с другими периодами года.
«Мы это связываем с осенне-зимним периодом, когда распространение COVID-19 усиливается, соединяясь с другими заболеваниями», - приводит слова Голиковой АГН «Москва»
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