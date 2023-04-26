Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей

5 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей/ В российских школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности. Это предусмотрено Концепцией информационной безопасности детей, которую утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, - сообщает кабмин.



Главная цель концепции – защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут расспрашивать о личных данных ребёнка и его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз или манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации.



Концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность детей, развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ.



Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов на постоянной основе будут проводиться обучающие мероприятия, на которых им расскажут о правилах безопасного поведения детей в сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации.