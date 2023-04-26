Другие материалы
-
В России
05.05.2023, 10:26
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
5 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей/ В российских школах...
-
В России
27.04.2023, 23:21
Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднёво» входящий в «Технополис Москва»
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил нов...
-
В России
26.04.2023, 12:14
Риски совершения диверсий и терактов в России существенно возросли - Генпрокурор
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду заявил о существенно возросших рисках диверси...