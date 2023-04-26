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В России     05.05.2023 10:26

Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей

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Теги:  безопасность  дети  защита  угрозы  Правительство РФ  концепция  грамотность  родители 

5 мая, Mossovetinfo.ru - Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей/ В российских школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности. Это предусмотрено Концепцией информационной безопасности детей, которую утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, - сообщает кабмин.

Главная цель концепции – защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут расспрашивать о личных данных ребёнка и его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз или манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации.

Концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность детей, развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ.

Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов на постоянной основе будут проводиться обучающие мероприятия, на которых им расскажут о правилах безопасного поведения детей в сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации.

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Теги: 
безопасность  дети  защита  угрозы  Правительство РФ  концепция  грамотность  родители 

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