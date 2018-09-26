26 сентября. Mossovetinfo.ru –Правительство России утвердило план поэтапного повышения тарифов ЖКХ в 2019 году, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Индексация тарифов ЖКХ будет происходить в два этапа: с 1 января 2019 года на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%.



Данное решение принято в связи с повышением с начала 2019 года НЛС на 20%. Общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить уровень инфляции в 4%.