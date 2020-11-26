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В России     26.11.2020 10:22

Программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят в России

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Теги:  ДОМ.РФ  Виталий Мутко  ипотека  строительство  льготная ипотека 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Госкомпани «Дом.РФ» Виталий Мутко анонсировал запуск в России программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи, сообщает РБК.

По словам Мутко «Дом.РФ» выделит 300 миллионов рублей на пилотный проект выдачи ипотечных кредитов под 6,5% молодым семьям с детьми на покупку частных жилых домов.

Проект планируется запустить в декабре текущего года, продлится он может до 1 июля 2021 года. Воспользоваться льготной ипотекой смогут молодые заемщики не старше 35 лет, имеющие на иждивении детей не старше 19 лет.

Деньги на пилотную программу «Дом.РФ» планирует выделить из прибыли компании, выдавать льготные кредиты будет банк «Дом.РФ»

Лимиты в пилотном проекте планируется сделать такими же, как в госпрограмме льготной ипотеки: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

При этом, программа будет распространятся только на первичный рынок, то есть на жилье от застройщиков. Кроме того, льготный ипотечный кредит можно будет взять и на самостоятельное строительство дома, для этого необходимо будет заключить договор с компанией-подрядчиком.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. 27 октября программы была продлена до 1 июля 2021 года.


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Теги: 
ДОМ.РФ  Виталий Мутко  ипотека  строительство  льготная ипотека 

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