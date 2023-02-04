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В России     04.02.2023 11:29

Проведено первое заседание Правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества

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Теги:  Правительство РФ  садоводство  огородничество  комиссия 

4 февраля, Mossovetinfo.ru - Проведено первое заседание Правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила создать две рабочие группы комиссии: по энергетике и по имущественным вопросам. От участников комиссии должны поступить предложения по составу этих групп.

Результаты работы по этим направлениям будут рассмотрены на очередном заседании комиссии в марте 2023 года. Всего в 2023 году предусмотрено четыре заседания.

«Прежде всего в ближайшие месяцы необходимо заняться вопросами обеспечения садоводческих и огороднических товариществ водой, электроэнергией, вывоза бытовых отходов и другими коммунальными проблемами. Также важно уделить внимание вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Ещё один блок вопросов связан с обеспечением торговли продовольственными товарами на территории садоводческих и огороднических товариществ», – отметила вице-премьер на заседании комиссии.

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Теги: 
Правительство РФ  садоводство  огородничество  комиссия 

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