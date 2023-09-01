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В России     05.09.2023 16:28

Путин даст поручение о создании национального центра исторической памяти

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Теги:  центр исторической памяти  история  Путин 

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин даст поручение о создании национального центра исторической памяти. Об этом он заявил в ходе заседания российского организационного комитета «Победа».

«...история стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода.

О необходимости этого не раз говорили и ветераны, и историки, и поисковики, с которыми я встречался неоднократно. Не раз звучало и предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им, сегодня хотел бы услышать о результатах.

Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы», – сказал Путин.

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля..

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Теги: 
центр исторической памяти  история  Путин 

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