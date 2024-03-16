Путин: В России "очень много всякой дури и несправедливости"

20 марта— Mossovetinfo.ru — Российским властям рано почивать на лаврах: в жизни страны еще остается много "дури и несправедливости", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, сообщает ТАСС.



"У нас еще - в жизни наших людей - очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что все это прошло, теперь рассядемся, как обычно, и будем функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание", — указал глава государства.



Во вступительном слове встречи Путин предложил предложил лидерам парламентских фракций и дальше цивилизованно и конструктивно работать по развитию России.



"Самое главное – это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики. Это ключевой вопрос нашего развития, это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы технологического суверенитета, социального развития. И это всегда вызывает споры у наших партий, представленных в парламенте страны, всегда, и это нормально, всегда свое собственное мнение о том, что нужно делать и как нужно добиваться целей социального развития" - сказал Путин.



Стенографический отчёт о встрече будет опубликован, - сообщает пресс-служба Кремля.