8 октября. Mossovetinfo.ru – Региональные мобильные операторы выступили против отмены национального роуминга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



По данным издания, 1 октября состоялось закрытое совещание у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова, в котором приняли участие представители «Большой четверки» мобильных операторов, а также представители региональных мобильных операторов «Мотива» и «Таттелеком». Участники заседания должны были разработать поправки к законопроекту об отмене роуминга, которые планируется подать в Госдуму.



По мнению региональных операторов, отмена роуминга принесет им финансовые убытки, так как они будут вынуждены платить полную стоимость роуминга своих клиентов партнерам в регионах. Кроме того, в законопроекте об отмене роуминга не указано, каким образом региональные операторы обязаны взаимодействовать с федеральными, и на каких условиях они смогут использовать сети «Большой четверки». По мнению участников совещания, все эти вещи необходимо прописать в подзаконных актах.



В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе заявили, что проблема рассматривалась совместно с Минкомсвязью и не может являться основанием для повышения тарифов.



Федеральная антимонопольная служба летом 2017 года выдала предписание компаниям «Большой четверки» устранить разницу в домашних тарифах и при нахождении за пределами домашнего региона. Операторам был дан срок для устранения разницы в тарифах до 31 января 2018 года. В августе-сентябре текущего года операторы «Большой четверки» начали процесс отмены внутреннего роуминга в своих тарифах.