16 декабря. Mossovetinfo.ru – Вакцинацию от гриппа в России сделали рекордные 70 миллионов человек, сообщила на совещании глав санитарных служб стран Шанхайской организации сотрудничества руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.



По словам Поповой, уже сейчас привито от гриппа 46,6% россиян, при этом компания вакцинации продолжается.



Попова также отметила, что в 83 регионах от гриппа привиты 85% детей. В целом в 63 регионах охват прививками составил более 45%, в 15 регионах – более 15 процентов. Такие показатели Попова назвала беспрецедентными.



Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что подавляющее большинство россиян сделали прививки за счет средств федерального бюджета, при этом использовались вакцины российского производства.