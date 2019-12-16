Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     16.12.2019 11:50

Рекордные 70 миллионов человек сделали в России прививки от гриппа

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  прививки  вакцинация  Роспотребнадзор 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Вакцинацию от гриппа в России сделали рекордные 70 миллионов человек, сообщила на совещании глав санитарных служб стран Шанхайской организации сотрудничества руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

По словам Поповой, уже сейчас привито от гриппа 46,6% россиян, при этом компания вакцинации продолжается.

Попова также отметила, что в 83 регионах от гриппа привиты 85% детей. В целом в 63 регионах охват прививками составил более 45%, в 15 регионах – более 15 процентов. Такие показатели Попова назвала беспрецедентными.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что подавляющее большинство россиян сделали прививки за счет средств федерального бюджета, при этом использовались вакцины российского производства.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
прививки  вакцинация  Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Лента новостей

12:56 Происшествия Десять районный судов эвакуированы в Москве из-за сообщений о минировании

11:50 В России Рекордные 70 миллионов человек сделали в России прививки от гриппа

11:00 Происшествия Мужчина открыл стрельбу на станции метро «Косино»

10:48 Город (Москва и область) Строительство дома по реновации в Северном Тушине завершат в 2020 году

09:53 Общество Аномально теплая погода ожидается в Москве в течение недели

Актуальные материалы

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru