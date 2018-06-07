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В России     07.06.2018 16:10

Роскачество: 25% молока в ЦФО не соответствует стандартам качества

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Теги:  Роскачество  проверка  молоко  ЦФО 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Около 25% молока, производимого в Центральном федеральном округе, не соответствуют стандартам качества, следует из данных исследования, проведенного Роскачеством, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.

Всего было проверено 90 торговых марок молока. В трех случаях было обнаружено наличие в молоке растительных жиров, в трех случаях жирность молока оказалась ниже заявленной. В пяти случаях в молоке было обнаружено сухое молоко. Еще в трех случаях молоко не прошло проверку на СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). В одном случае было обнаружено повышенное содержание антибиотиков.

В тоже время исследование показало, что все молоко оказалось полностью безопасным, ни в одном из исследуемых образцов не было выявлено вредных бактерий и токсинов, количество микроорганизмов не превышало допустимых норм. Также не выявлено нарушений по свежести продукта.


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Теги: 
Роскачество  проверка  молоко  ЦФО 

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