7 июня. Mossovetinfo.ru – Около 25% молока, производимого в Центральном федеральном округе, не соответствуют стандартам качества, следует из данных исследования, проведенного Роскачеством, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.
Всего было проверено 90 торговых марок молока. В трех случаях было обнаружено наличие в молоке растительных жиров, в трех случаях жирность молока оказалась ниже заявленной. В пяти случаях в молоке было обнаружено сухое молоко. Еще в трех случаях молоко не прошло проверку на СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). В одном случае было обнаружено повышенное содержание антибиотиков.
В тоже время исследование показало, что все молоко оказалось полностью безопасным, ни в одном из исследуемых образцов не было выявлено вредных бактерий и токсинов, количество микроорганизмов не превышало допустимых норм. Также не выявлено нарушений по свежести продукта.
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