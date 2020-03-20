20 марта. Mossovetinfo.ru – Роспротребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса (COVID-19). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, разработаны в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В сообщении Роспротребнадзора отмечается, что ученые уже начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Это необходимо необходимо того, чтобы убедиться в безвредности и эффективности нового препарата.
Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
По последним официальным данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.
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