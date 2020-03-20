Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     20.03.2020 07:40

Роспротребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Роспротребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса (COVID-19). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, разработаны в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В сообщении Роспротребнадзора отмечается, что ученые уже начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Это необходимо необходимо того, чтобы убедиться в безвредности и эффективности нового препарата.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

07:40 В России Роспротребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса

19:17 Город (Москва и область) В Москве еще четыре человека вылечились от коронавируса

17:03 Город (Москва и область) Мэрия Москвы назвала клеветой информацию о совещании по «карантину» из-за коронавируса

16:16 Город (Москва и область) В Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом

16:07 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

Актуальные материалы

07:40 В России Роспротребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса

21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru