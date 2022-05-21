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В России     21.05.2022 10:49

Россия остановила поставки газа в Финляндию

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Теги:  Россия  газ  Финляндия  оплата  рубль 

21 мая. Mossovetinfo.ru - «Газпром» утром 21 мая остановил экспорт газа в Финляндию, которая отказалась исполнять требование России об оплате газа с конвертацией Газпромбанком иностранной валюты в рубли, передает Reuters со ссылкой на финского оператора Gasgrid. Ранее компания «Газпром» сообщала, что поставки прекратятся сегодня, 21 мая, с 7:00.

Ранее от поставок были отключены Болгария и Польша, которые также не согласились с требованиями Москвы производить оплату получаемых ресурсов в рублях.

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Теги: 
Россия  газ  Финляндия  оплата  рубль 

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