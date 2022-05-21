Россия остановила поставки газа в Финляндию

21 мая. Mossovetinfo.ru - «Газпром» утром 21 мая остановил экспорт газа в Финляндию, которая отказалась исполнять требование России об оплате газа с конвертацией Газпромбанком иностранной валюты в рубли, передает Reuters со ссылкой на финского оператора Gasgrid. Ранее компания «Газпром» сообщала, что поставки прекратятся сегодня, 21 мая, с 7:00.



Ранее от поставок были отключены Болгария и Польша, которые также не согласились с требованиями Москвы производить оплату получаемых ресурсов в рублях.