28 июля. Mossovetinfo.ru – Россия рассматривает вопрос возобновления авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.



Планируется, что авиасообщение с этими государствами откроется на втором этапе возобновления международного авиасообщения.



Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Венгрией.



С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Международные авиарейсы возобновятся из аэропортов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.



Ранее сообщалось, что страны ЕС пока не намерены открывать свои границы для россиян в связи с эпидемиологической обстановкой.



Россия в конце апреля полностью приостановила международное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.