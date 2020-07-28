28 июля. Mossovetinfo.ru – Россия рассматривает вопрос возобновления авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.
Планируется, что авиасообщение с этими государствами откроется на втором этапе возобновления международного авиасообщения.
Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Венгрией.
С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Международные авиарейсы возобновятся из аэропортов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Ранее сообщалось, что страны ЕС пока не намерены открывать свои границы для россиян в связи с эпидемиологической обстановкой.
Россия в конце апреля полностью приостановила международное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
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