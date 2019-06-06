6 июня. Mossovetinfo.ru – Россия заняла девятое место в Европе по количеству проектов прямых иностранных инвестиций, следует из данных «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы», составленного аудиторско-консалтинговой компанией EY.
В 2018 году иностранные инвесторы вложили средства в 211 различных проектов на территории России. Максимальное количество инвестиционных проектов насчитывается в агропродовольственном секторе – 32 проекта. В области производства машин и оборудования инвесторы вложили средства в 29 проектов, в сфере цифровых технологий – в 24 проекта. Отмечается, что за год в области цифровых технологий количество проектов прямых иностранных инвестиций выросло в три раза.
Наибольшую активность на российском рынке в 2018 году проявили инвесторы из США, Германии, Китая и Франции. Чаще всего инвесторы вкладывались в проекты в Москве (61 проект), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (25 проектов) и в Приморье (17 проектов).
08:54 В России Россия вошла в десятку европейских стран по количеству инвестиционных проектов
08:32 Город (Москва и область) Девять поликлиник Москвы получили гранты за профилактику заболеваний
08:11 Общество Еще один солнечный и жаркий день ожидается в Москве 6 июня
19:17 Город (Москва и область) С июня до октября на Филевской линии будет организовано 9 технологических окон
16:45 Город (Москва и область) Московская гостиница «Пекин» выставлена на торги
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая