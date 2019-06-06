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В России     06.06.2019 08:54

Россия вошла в десятку европейских стран по количеству инвестиционных проектов

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Теги:  Россия  инвестиции 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Россия заняла девятое место в Европе по количеству проектов прямых иностранных инвестиций, следует из данных «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы», составленного аудиторско-консалтинговой компанией EY.

В 2018 году иностранные инвесторы вложили средства в 211 различных проектов на территории России. Максимальное количество инвестиционных проектов насчитывается в агропродовольственном секторе – 32 проекта. В области производства машин и оборудования инвесторы вложили средства в 29 проектов, в сфере цифровых технологий – в 24 проекта. Отмечается, что за год в области цифровых технологий количество проектов прямых иностранных инвестиций выросло в три раза.

Наибольшую активность на российском рынке в 2018 году проявили инвесторы из США, Германии, Китая и Франции. Чаще всего инвесторы вкладывались в проекты в Москве (61 проект), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (25 проектов) и в Приморье (17 проектов).


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Теги: 
Россия  инвестиции 

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