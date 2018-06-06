6 июня. Mossovetinfo.ru – Россияне считают нефтяные компании главными виновниками роста цен на бензин, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным опроса, ответственность за рост цен на бензин на нефтяные компании возлагают 46% респондентов. 40% считают, что за рост цен ответственность несет правительство страны, еще 21% назвали основными виновниками владельцев автозаправочных станций.



При этом в качестве причины роста цен на бензин 66% респондентов назвали экономическую политику российских властей. Еще 21% опрошенных считает, что рост цен на топливо произошел из-за внешних факторов.



В связи с ростом цен на топливо, 83% опрошенных прогнозируют ухудшение своего материального положения. Кроме того, 78% респондентов, предполагают, что цены на топливо в текущем году и дальше будут расти.