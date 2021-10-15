 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     15.10.2021 15:57

С 17 октября в России вступает в силу новый порядок вывоза детей за границу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МВД  дети  выезд за границу  изменения 

15 октября. Mossovetinfo.ru — С 17 октября в России вступает в силу приказ, который устанавливает новый порядок вывоза детей за границу одним из родителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.

Теперь любой из родителей или законных представителей ребенка, независимо от гражданства, имеет право заявить несогласие на выезд ребенка за границу. Запрет может быть установлен как на конкретный срок, так и до достижения ребенком 18 лет. Кроме того, запрет может распространятся на все страны, или выезд может быть запрещен в конкретный список стран.

Также появилась возможность отозвать свое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу во внесудебном порядке. Для этого заявителю необходимо подать заявление в в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, то есть независимо от того, куда было подано отзываемое заявление.

Второй родитель или законный представитель ребенка в обязательном порядке будет уведомлен о введении или снятии запрета на выезд ребенка за границу.

Кроме того, согласно приказу, заявление о несанкционированном вывозе ребенка за границу, сотрудники подразделений по вопросам миграции должны будут теперь отработать не за 5 дней, а за 2 рабочих дня.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МВД  дети  выезд за границу  изменения 

Возврат к списку

Лента новостей

16:14 Город (Москва и область) В Москве с 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

15:57 В России С 17 октября в России вступает в силу новый порядок вывоза детей за границу

15:03 Происшествия В Москве задержали группу мошенников, обманувших не менее 50 пенсионеров

13:44 Другое Путин заявил, что трудовые мигранты должны знать русский язык

12:14 В России В России за сутки от коронавируса умерли 999 человек

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru