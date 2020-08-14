14 августа. Mossovetinfo.ru – Сбербанк отменил бесплатную рассылку смс и push-сообщений о поступившем на карту переводе, сообщает РБК.
Теперь сообщения о переводе на карту будут приходить только клиентам, оформившим услугу «Уведомление по карте». Для базовых карт (в то числе социальных) стоимость услуги составит 30 рублей, для стандартных карт – 60 рублей. Для владельцев премиальных и кредитных карт рассылка останется бесплатной.
Как сообщает издание, в Сбербанке не стали раскрывать информацию о том, в связи с чем введены данные изменения.
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