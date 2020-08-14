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В России     14.08.2020 08:36

Сбербанк отменил бесплатную рассылку о переводах на карты

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Теги:  Сбербанк  бесплатная рассылка  отмена 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Сбербанк отменил бесплатную рассылку смс и push-сообщений о поступившем на карту переводе, сообщает РБК.

Теперь сообщения о переводе на карту будут приходить только клиентам, оформившим услугу «Уведомление по карте». Для базовых карт (в то числе социальных) стоимость услуги составит 30 рублей, для стандартных карт – 60 рублей. Для владельцев премиальных и кредитных карт рассылка останется бесплатной.

Как сообщает издание, в Сбербанке не стали раскрывать информацию о том, в связи с чем введены данные изменения.


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Карта места

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Теги: 
Сбербанк  бесплатная рассылка  отмена 

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