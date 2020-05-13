13 мая. Mossovetinfo.ru – Сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) решено перенести с 8 июня на более поздний срок, сообщается на официальном сайте Министерства просвещения РФ.



Заместитель министра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами рассказал, что данное решение было принято по рекомендации органов здравоохранения, в связи с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией, исходя из требований по защите здоровья детей и учителей.



Новые сроки сдачи ЕГЭ станут известны в ближайшее время, формат его проведения будет скорректирован. Учащимся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в аттестат поставят оценки по итогам года.



Для учащихся 9-х классов отменяются обязательные экзамены по математике и русскому языку, оценки им выставят на основании годовых оценок.



Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса могут быть перенесены сроки сдачи ЕГЭ, а также начало следующего учебного года.