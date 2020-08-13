13 августа. Mossovetinfo.ru – Москва обсуждает возможность объединения систем оплаты проезда с Московской областью, Тулой и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
В случае объединения во всех четырех регионах будут действовать единые билетные системы.
Кроме того, Москва и Санкт-Петербург обсуждают возможность применения в Санкт-Петербурге московской платформы по оплате парковок.
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