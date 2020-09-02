2 сентября. Mossovetinfo.ru – Со 2 сентября в России вводится ежемесячная выплата молодым специалистам, сообщает Primpress.



Выплату в 12 тысяч рублей смогут получать выпускники ВУЗов и СУЗов, если их профессия входит в список социально или экономически значимых. При этом, опыт работы учитываться не будет.



Если молодой специалист переедет на работу в другой город и ему не будет предоставлено служебное жилье, размер выплаты будет увеличен до 22 тысяч рублей.