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В России     02.09.2020 10:19

Со 2 сентября в России вводится выплата молодым специалистам

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Теги:  выплаты  социальная защита  молодые специалисты 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Со 2 сентября в России вводится ежемесячная выплата молодым специалистам, сообщает Primpress.

Выплату в 12 тысяч рублей смогут получать выпускники ВУЗов и СУЗов, если их профессия входит в список социально или экономически значимых. При этом, опыт работы учитываться не будет.

Если молодой специалист переедет на работу в другой город и ему не будет предоставлено служебное жилье, размер выплаты будет увеличен до 22 тысяч рублей.


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Теги: 
выплаты  социальная защита  молодые специалисты 

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