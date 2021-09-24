 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     24.09.2021 15:36

Средний размер пенсии в 2022 году вырастет до 18 521 рубля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пенсии  Татьяна Голикова  индексация 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Средний размер пенсии неработающего пенсионера в 2022 году составит 18 521 рубль, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

Кроме того, по словам Голиковой, ряду категорий граждан ежемесячные выплаты проиндексируют с 1 февраля 2022 года на 5,8%. В 2023 и 2024 годах выплаты планируется проиндексировать на 4%. Индексация ежемесячных выплат коснется порядка 14,5 миллиона человек.

Ранее Голикова рассказала о планируемом увеличении материнского капитала в 2022-2024 годах.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пенсии  Татьяна Голикова  индексация 

Возврат к списку

Лента новостей

15:51 Общество В Москве будет холодно и дождливо в выходные, 25-26 августа

15:36 В России Средний размер пенсии в 2022 году вырастет до 18 521 рубля

14:41 Город (Москва и область) В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных с COVID-19 и пневмонией

14:20 Власть ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшими

13:22 Власть В Кремле прокомментировали предложение Бастрыкина о запрете сцен жестокости на телеканалах

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru