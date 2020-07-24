24 июля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 17 июля лицензию у московского банка «Ресурс-траст», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 июля 2020 года, «Ресрус-траст» занимал 396-е место в банковской системе РФ.
Банк «Ресурс-траст» - не является участником системы страхования вкладов. Однако по данным ЦБ РФ имеющихся активов достаточно для удовлетворения требований кредиторов.
12:23 В России ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Ресурс-траст»
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