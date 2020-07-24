24 июля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 17 июля лицензию у московского банка «Ресурс-траст», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 июля 2020 года, «Ресрус-траст» занимал 396-е место в банковской системе РФ.



Банк «Ресурс-траст» - не является участником системы страхования вкладов. Однако по данным ЦБ РФ имеющихся активов достаточно для удовлетворения требований кредиторов.