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В России     17.02.2020 10:04

Центробанк намерен изменить критерии для блокировки счетов

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Теги:  Центробанк  блокировка  счета  критерии 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Банк России намерен внести изменения в список критериев для блокировки счетов банковских клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Данный список, который насчитывает более 100 позиций, не пересматривался ни разу с момента появления в 2012 году. В связи с этим Центробанк намерен исключить из списка часть устаревших критериев и ввести ряд новых. Обновленный список разрабатывается Центробанком вместе с Росфинмониторингом в течение года.

В частности, из списка планируется убрать такие критерии, как операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Кроме того, планируется убрать пункт о «нестандартных и сложных расчетах» - даже если операция не является типичной для клиента, ее нельзя сразу относить к подозрительным.

В тоже время к подозрительным критериям планируется отнести регулярное снятие денег физическими лицами, если деньги перечисляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (за исключением таких операций, как перечисление зарплаты, алиментов, пенсий и страховых возмещений).

Подозрительными планируется считать отказ клиента банка от разовой операции и желание закрыть счет и снять деньги после того, как к клиенту появляются вопросы у банка.

Кроме того, подозрения у банка должны возникать в случае если поступления на счет клиента значительно ниже трат.


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Теги: 
Центробанк  блокировка  счета  критерии 

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