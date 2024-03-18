ЦИК РФ объявила Владимира Путина избранным президентом

21 марта — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия РФ утвердила итоги выборов президента России 15-17 марта 2024 года, — Владимир Путин избран главой государства. Постановление ЦИК принят в ходе заседания комиссии единогласно.



Итоговый результат Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.



За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,31%, за Владислава Даванкова ("Новые люди") - 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 3,20%. Явка на выборах составила рекордные 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.