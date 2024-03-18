 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     21.03.2024 13:44

ЦИК РФ объявила Владимира Путина избранным президентом

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦИК РФ  выборы  президент РФ  Путин 

21 марта — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия РФ утвердила итоги выборов президента России 15-17 марта 2024 года, — Владимир Путин избран главой государства. Постановление ЦИК принят в ходе заседания комиссии единогласно.

Итоговый результат Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,31%, за Владислава Даванкова ("Новые люди") - 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 3,20%. Явка на выборах составила рекордные 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦИК РФ  выборы  президент РФ  Путин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:44 В России ЦИК РФ объявила Владимира Путина избранным президентом

09:47 Город (Москва и область) Собянин утвердил наименование новой станции «Достоевская» Кольцевой линии

10:45 Общество 23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз

00:34 В России Путин: В России "очень много всякой дури и несправедливости"

22:40 Происшествия Тела двух новорожденных обнаружили на насосной станции в ТиНАО за два дня - прокуратура

Актуальные материалы

08:08 В России Путин набрал более 87% голосов по итогам обработки 99% протоколов

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru