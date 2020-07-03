3 июля. Mossovetinfo.ru – Центризбирков утвердил результаты голосования по внесению изменений в Конституцию России, на заседании ЦИК в пятницу был подписан итоговый протокол.
Постановление о результатах голосования было принято членами ЦИК единогласно.
По итогам обработки 100% протоколов итоговая явка на голосование составила 67,97% от всех зарегистрированных в России избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона участников голосования, или 77,92% от всех проголосовавших. Против принятия поправок проголосовали 15,7 миллиона человек (21,27%).
Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса было перенесено на неопределенный срок. В результате голосование по внесению изменений в Конституцию стартовало в России 25 июня и продолжалось в течение 7 дней. При этом 1 июля было выбрано основным днем голосования. в Москве, а также в Нижнем Новгороде с 25 по 30 июня прошло электронное голосование, в котором приняли участие более миллиона человек.
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