17 июня. Mossovetinfo.ru – Российским туристам для заселения в санаторий теперь необходимо иметь три справки, сообщила в интервью «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Во-первых, туристам необходимо иметь курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, во-вторых – справку об отсутствии коронавируса, полученную не более, чем за 72 часа до выезда, и в-третьих – справку о санэпидокружении.
По словам Ломидзе, при отсутствии всех необходимых документов, туриста могут развернуть в аэропорту.
15:10 Город (Москва и область) В Москве побит температурный рекорд 1956 года
14:24 Общество Дистанционно проголосовать по Конституции с аккаунта, созданного после 5 июня, нельзя - власти
14:04 Общество МГИК просит проверить информацию о ложных аккаунтах для участия в голосовании по Конституции
13:30 Происшествия Полиция в Москве ликвидировала нарколабораторию и изъяла оружие
12:35 Общество В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
08:14 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 17 июня из-за репетиции парада
08:08 Город (Москва и область) Московский зоопарк возобновил работу после трехмесячного перерыва
08:04 Город (Москва и область) Музеи возобновляют работу в Москве с 16 июня
07:53 Город (Москва и область) В Москве с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов
10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением
09:38 Город (Москва и область) Музеи ВДНХ возобновят работу 16 июня
08:25 В мире В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России