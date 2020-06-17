17 июня. Mossovetinfo.ru – Российским туристам для заселения в санаторий теперь необходимо иметь три справки, сообщила в интервью «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.



Во-первых, туристам необходимо иметь курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, во-вторых – справку об отсутствии коронавируса, полученную не более, чем за 72 часа до выезда, и в-третьих – справку о санэпидокружении.



По словам Ломидзе, при отсутствии всех необходимых документов, туриста могут развернуть в аэропорту.