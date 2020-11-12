В России 13.11.2020, 11:13 У московского «Международного коммерческого банка» отозвали лицензию

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России приказом от 13 ноября отозвал лицензию у московского «Международного коммерческого банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данн...