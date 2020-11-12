Другие материалы
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В России
13.11.2020, 11:13
У московского «Международного коммерческого банка» отозвали лицензию
13 ноября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России приказом от 13 ноября отозвал лицензию у московского «Международного коммерческого банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данн...
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В России
13.11.2020, 11:07
В России зафиксировано максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки
13 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 21 938 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное число случаев заражения за сутки за все ...
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В России
12.11.2020, 10:47
В МВД предложили разрешить вождение автомобиля с 17 лет
12 ноября. Mossovetinfo.ru – В МВД предложили разрешить вождение автомобиля с 17 лет, но с ограничениями, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, разработанный ГИБДД. Согласно дей...