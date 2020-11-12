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В России     13.11.2020 11:13

У московского «Международного коммерческого банка» отозвали лицензию

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России приказом от 13 ноября отозвал лицензию у московского «Международного коммерческого банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 ноября 2020 года, «Международный коммерческий банк» занимал 229-е место в банковской системе РФ.

«Международный коммерческий банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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